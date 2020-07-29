Назначен новый глава департамента по связям с общественностью Госфонда при минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рашад Мехтили назначен заведующим департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы, сообщает в среду Trend.

Отметим, что до настоящего времени Мехтили являлся директором департамента AzTV и департамента "Səhər proqramları" на İTV, был ведущим утренних телепередач "Telesəhər", "Yeni Gün", информационных программ "Xəbərlər" и "Carçı" на этих телеканалах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)