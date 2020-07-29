За нарушение карантина в Азербайджане к ответственности привлечены 757 участников дорожного движения

БАКУ /Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Геранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского, Сиязаньского и Шекинского районов для предотвращения распространения COVİD-19, за период с 00.00 часов 28 июля до 00.00 часов 29 июля при попытке пересечь полицейские карантинные посты были развернуты в обратном направлении 305 транспортных средств.

Об этом сообщили Trend в среду в Главном управлении государственной дорожной полиции.

680 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках. За неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах были привлечены к ответственности 77 человек (по статье 211.2). В целом меры за нарушение карантина были применены в отношении 757 участников дорожного движения.

(Текст: Кямаля Сеидова)