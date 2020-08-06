О перспективах рынка труда в Азербайджане и вопросах подготовки профессиональных кадров - эксперт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане высшим учебным заведениям следует уделять больше внимания при подготовке специалистов, отвечающих потребностям рынка труда, в частности приоритетом должно быть повышение цифровых навыков и подготовка специалистов по программированию.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в сфере образования, доцент Эльчин Сулейманов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев 27 июля в ходе приема в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с его назначением на должность министра подчеркнул, что цифровизация, широкое распространение и применение современных технологий в связи с четвертой промышленной революцией, происходящими в мире тенденциями обусловят исчезновение в ближайшие годы некоторых профессий,

"Глава государства также отметил, что Азербайджан является развивающейся страной в демографическом отношении, население страны увеличивается. В результате исчезновения ряда профессий может вырасти безработица. Профессии, которые исчезнут, не требуют особого профессионализма и квалификации. А вот новые профессии будут требовать глубоких знаний, повышенной грамотности в сфере современных технологий. Поэтому если мы сейчас не спланируем все это как следует, то столкнемся с большими вызовами. Данный призыв Президента Ильхама Алиева крайне актуальный вопрос. Ежегодно более ста тысяч студентов заканчивают средние школы в Азербайджане, и некоторые из них становятся участниками рынка труда в год выпуска, а некоторые через несколько лет", - сказал Сулейлманов.

Он отметил, что количество трудоспособных людей в Азербайджане составляет более пяти миллионов человек, все эти изменения требуют создания системы, которая обеспечит работой 5-6 миллионов человек для регулирования рынка труда страны. Одним из компонентов этой системы являются учебные заведения, готовящие кадры для рынка труда. Образовательные учреждения должны подготовить кадры с учетом потребностей общества и тенденций развития в мире.

Эксперт добавил, что согласно исследованиям Оксфордского Университета, через 20 лет многие работы и услуги будут выполняться роботами и компьютерными приложениями.

"Люди, трудящиеся в сфере обслуживания, продавцы, кассиры, официанты, швейцары, автомобильные механики, повара, косметологи, столяры, даже адвокаты будут подвержены наибольшему воздействию в результате развития технологий и участия роботов в соответствующих сферах. К таким профессиям также можно отнести учителей, так как внедрением современных технологий и благодаря опыту обучения в режиме онлайн одновременно можно будет обслуживать большее количество людей, в частности учителей по иностранным языкам смогут заменить соответствующие приложения и программы", - сказал Эльчин Сулейманов.

Он подчеркнул, что в опубликованном Всемирным экономическим форумом "Глобальном индексе конкурентоспособности - 2019" Азербайджан улучшив свою позицию на 11 пунктов, с 62,7 балла занимает среди 141 страны мира 58-ю строчку. Отчет по индикатору, отражающему состояние образования и человеческого капитала, подготавливается под названием "навыки". По таким показателям, как качество среднего образования и период обучения учащихся, работа выпускников для индивидуального развития, цифровые навыки среди трудоспособного населения, Азербайджан продвинувшись на шесть пунктов, занял 63-е место.

"Работа по увеличению занятости в Азербайджане в ближайшее время должна быть усилена в двух направлениях. Первое - расширение подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям профессионального и среднего специального образования. Другое направление - изучение рынков труда, как в стране, так и в мире, и большее внимание высшим учебным заведениям в рамках подготовки высокообразованных специалистов, которые будут соответствовать требованиям рынка труда. В частности приоритетными направлениями должны быть повышение цифровых навыков и подготовка специалистов по программированию", - добавил Эльчин Сулейманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)