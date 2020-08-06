Агентство пищевой безопасности провело рейды в 235 пунктах общепита

БАКУ/Trend/ - В целях мониторинга выполнения утвержденных Кабинетом министров рекомендаций по профилактике коронавируса (COVID-19) Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) провело рейды еще в 235 пунктах общественного питания.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство, в 97 объектах из них рейды выявлены несоблюдения и грубые нарушения ряда правил. По выявленным фактам приняты административные меры в рамках требований законодательства.

Отмечается, что АПБА продолжит рейды в предприятиях общественного питания и продуктовых магазинах Баку, и регионах, примет самые строгие меры в отношении предприятий, не соблюдающих правила, утвержденные Кабинетом министров.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов )