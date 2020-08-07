По маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт-Баку будут пущены дополнительные электропоезда

БАКУ /Trend/ - В период строительства железнодорожного моста около Хырдаланского круга электропоезда Баку-Сумгайыт-Пиршаги будут курсировать по обновленному графику.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", увеличено число пассажирских поездов, курсирующих по вышеуказанному маршруту. В обновленный график было добавлено несколько новых рейсов, что позволит снизить плотность пассажиропотока как из Баку в Сумгайыт, так и в обратном направлении. Новый график вступит в силу 10 августа.

Отметим, что в связи со строительством нового железнодорожного моста на территории Хырдаланского круга в рамках работ по расширению автомобильной дороги Баку-Сумгайыт движение электричек по маршруту Баку-Хырдалан-Сумгайыт будет приостановлено с 10 августа на три месяца. В указанный период электрички не будут ходить в направлении Баладжары и Хырдалан.

Напомним, что в связи с приостановлением деятельности общественного транспорта в выходные в соответствии с постановлением Кабинета министров электрички, курсирующие по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку, не будут работать. Данное правило действовать 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 августа.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)