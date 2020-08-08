TƏBİB: Большинство погибших медработников - это сотрудники скорой помощи

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане погибшие от COVİD-19 медработники в основном трудились в службе скорой помощи.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает в субботу Trend.

По ее словам, среди скончавшихся медработников незначительное число работало в COVID-больницах.

"К сожалению, у нас больше всего потерь среди работников скорой помощи. Память каждого медработника, который скончался от коронавируса, дорога для нас. Лечение каждого инфицированного врача на контроле государства", - отметила

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)