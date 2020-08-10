В Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана новое кадровое назначение

БАКУ /Trend/ - В Государственной службе автомобильного транспорта Азербайджана произошло новое кадровое назначение.

Об этом в понедельник сообщила Trend пресс-секретарь ведомства Нурида Аллахъярова.

Согласно информации, на должность заместителя начальника Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий назначен Фарид Багиров.

Багиров родился в 1979 году, окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. С 2000 года работал на различных должностях в министерстве по налогам, министерстве экономического развития, Государственной морской администрации, Госкомитете по управлению государственным имуществом Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и других ведомствах.