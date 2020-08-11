В Лянкяране сдан в эксплуатацию Региональный центр реабилитации для лиц с инвалидностью (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лянкяране после капитального ремонта и реконструкции сдан в эксплуатацию Региональный центр реабилитации министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана для лиц с инвалидностью.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, в открытии Центра приняли участие председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Джавид Абдул-Гадиров, первый заместитель главы ИВ города Лянкяран Мохуббат Бабаев, сотрудники центра и лица с инвалидностью.

Абдул-Гадиров подчеркнул, что расширение возможностей для медицинской и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями является важной частью успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева. Он акцентировал внимание на работе по модернизации и расширению реабилитационной инфраструктуры в стране, осуществляемой по поручению главы государства. Было отмечено, что в конце 2019 года после капитального ремонта и реконструкции были сданы в эксплуатацию Региональные центры реабилитации для лиц с инвалидностью в Евлахе и Нафталане, Лечебный пансионат для лиц с инвалидностью в Мардакяне,

Абдул-Гадиров сообщил, что в этом году после капитального ремонта и реконструкции предусматрна сдача в эксплуатацию Региональных реабилитационных центров в Сумгайыте, Хачмазе, Шеки и Ширване, пансионата для лиц с инвалидностью в поселке Шаган. Одновременно планируется расширить сеть реабилитационных центров для детей с ограниченными возможностями в регионах страны. С этой целью в этом году планируется открытие детских реабилитационных центров в Шамкирском и Габалинском районах.

В целом, в результате открытия в этом году восьми новых реабилитационных центров число лиц, которым ежегодно предоставляются реабилитационные услуги, удвоится и составит 28 тысяч.

В новом Центре в течение года по Лянкяранскому, Астаринскому, Лерикскому, Масаллинскому, Ярдымлинскому, Джалилабадскому и Билясуварскому районам в целом 350 лицам с ограниченными физическими возможностями будут оказываться реабилитационные услуги с применением эффективных физиотерапевтических методов. Центр также оснащен аппаратами лимфодренажа, озонотерапии, магнитотерапии, гидротерапим и другим новым современным медицинским и реабилитационным оборудованием.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор; Ровшан Гусейнов)