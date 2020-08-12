В Баку ежедневно перевозится более 1,6 миллиона пассажиров - Агентство

БАКУ/Trend/ - 12 августа 2130 автобусов были запущены на 163 маршрутах (153 регулярных и 10 экспресс), что является рекордным показателем.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА), целью этого является удовлетворение потребностей пассажиров, ежедневно растущих на 20-25 процентов. По последним статистическим данным, максимальная скорость наблюдается также в росте пассажиропотока. В настоящее время в течение дня осуществляются поездки более 1,6 миллиона пассажиров.

Учитывая важность комфортного и беспрепятственного движения автобусов в текущей ситуации, мы просим водителей личных транспортных средств с пониманием относиться к этому вопросу. Мы рекомендуем им максимально отдать предпочтение движению автобусов по дорогам, а также соблюдать правила остановки и стоянки.

Следует отметить, что случаи заторов , возникающие из-за большого количества транспортных средств и транспортных происшествий, создают трудности в организации пассажирских перевозок. Автобусные интервалы нарушаются, особенно в часы пик. Это негативно сказывается на организации пассажирских перевозок в целом, говорится в сообщении Агентства.