На выпускных экзаменах этого года максимальные баллы набрали трое - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На выпускных экзаменах для 11 классов, проводимых до сих пор в Азербайджане, три человека набрали 300 баллов, тем самым достигнув максимального результата.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), двое из них - выпускники средних школ города Хырдалан.

Показавшие максимальный результат на экзаменах - выпускница этого года полной средней школы № 2 города Хырдалан Оруджова Балагыз, выпускник этого года полной средней школы № 1 города Хырдалан Гусейн Абдуллаев и выпускник прошлого года полной средней школы №10 города Лянкяран Миранвар Исмаилзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)