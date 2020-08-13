На выпускных экзаменах этого года максимальные баллы набрали трое - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - На выпускных экзаменах для 11 классов, проводимых до сих пор в Азербайджане, три человека набрали 300 баллов, тем самым достигнув максимального результата.
Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), двое из них - выпускники средних школ города Хырдалан.
Показавшие максимальный результат на экзаменах - выпускница этого года полной средней школы № 2 города Хырдалан Оруджова Балагыз, выпускник этого года полной средней школы № 1 города Хырдалан Гусейн Абдуллаев и выпускник прошлого года полной средней школы №10 города Лянкяран Миранвар Исмаилзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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