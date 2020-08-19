В Азербайджане 20 и 21 августа в экзаменах планируется участие около 37 тыс. абитуриентов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 20 и 21 августа проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для выпускников текущего и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по II, III и V группам специальностей и приема в колледжи на базе 9-летнего образования желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Как сообщили Trend в Центре, 20 августа экзамены будут проведены в 16, а 21 - в 19 городах и районах республики.

Экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена пропуск в здание, где пройдет экзамен, будет прекращен.

Для предотвращения большого скопления людей и контактов между участниками экзамена установлено различное время для входа в здание, которое указано в "экзаменационном листе" участника.

Участники экзамена должны иметь при себе защитную маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса (на входе в экзаменационное здание, в период экзамена и на выходе из здания).

Участники в обязательном порядке должны иметь при себе удостоверение личности, "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена". Декларация о здоровье подписывается самим абитуриентом, и поскольку она сдается контролеру, ее необходимо распечатать на отдельном листе.

Абитуриенты могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" и "Декларацию о состоянии здоровья участника экзамена" с сайта ГЭЦ.

Согласно информации на 18 августа, порядка пяти тысяч абитуриентов еще не сделали этого.

Для организации экзаменов в целом выделено 160 экзаменационных зданий, 2838 экзаменационных залов. Управление экзаменами осуществляют 160 общих руководителей экзамена, 485 руководителей экзамена, 3685 педагогов-контролеров, 320 сотрудников пропускного режима и 160 представителя администрации зданий.

Отметим, что в экзаменах, которые будут проведены 20 августа, планируется участие 20100 абитуриентов, а 21 августа - 16884, в целом за два дня это будут 36 984 абитуриента. Из них 30980 человек будут сдавать экзамены по первой группе специальностей, 5160 - по четвертой группе, 844 человека сдадут дополнительный экзамен по иностранному языку по II, III и V группам специальностей и в рамках приема в колледжи на базе 9-летнего образования.

Экзамены будут организованы в соответствии с требованиями особого режима карантина. В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры для измерения температуры тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства. На экзамены будут пропускаться участники с температурой тела не выше 37°C.

Участникам рекомендуется приходить к зданиям, где пройдет экзамен, строго в указанное в пропускном листе время.

(Текст: Турал Гараджаев)