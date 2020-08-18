В Азербайджане завершается возвращение выплат в связи с Хаджем

БАКУ /Trend/ - После отмены в этом году паломничества Хадж из-за коронавируса, многие из тех, кто заплатил за паломничество, уже получили свои деньги обратно.

Об этом во вторник сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа.

Было отмечено, что подавляющему большинству из тех, кто заплатил за паломничество, уже вернули их средства. Сейчас осталось около 10 человек, которые на днях получат свои деньги.

Отметим, что в этом году от Саудовской Аравии поступило официальное уведомление об отмене паломничества в Мекку. По этой причине прием документов из Азербайджана для Хаджа был остановлен.

В этом году для совершения паломничества подали заявки около 250 человек, из них около 150 заплатили за поездку.

В целом прием документов для совершения Хаджа длился с 27 января по 24 марта. Стоимость пакета составила 4490 долларов США. В прошлом году эта сумма была равна 4285 долларам. Повышение цен в этом году было связано с повышением гостиничных услуг и введением визовых сборов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)