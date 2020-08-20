В Азербайджане проводятся вступительные экзамены по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей в соответствии с экзаменационным графиком в 16 городах и регионах страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, ожидается, что в экзаменах примут участие 20,1 тысячи абитуриентов.

Для проведения экзаменов выделено 85 экзаменационных корпусов и 1516 экзаменационных залов. Для проведения экзаменов назначено 85 общих экзаменаторов, 258 экзаменаторов, 1966 супервайзеров-учителей.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске и правильно ее использовать (закрывая нос, рот и подбородок). Маску нельзя снимать, и ее необходимо использовать на протяжении всего процесса (режим выпуска, период экзамена, выход из здания экзамена).

Экзамены начинаются в 11:00 и продолжаются три часа.

Пропуск абитуриентов заканчивается за 15 минут до начала экзаменов, в 10:45, после чего участники в экзаменационный корпус не допускаются.

Следует отметить, что во избежание скопления людей и минимизации контактов среди участвующих в сертификате каждого участника экзамена указано разное индивидуальное время входа в здание экзамена.

Поступающие должны принести на экзамен следующие документы:

- Допуск к экзамену;

- Медицинская декларация в распечатанном виде, с подписью и справкой вместе со справкой);

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе участников в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства и карты беженца, выдаваемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;

Участники, у которых нет фотографии на удостоверении личности, наряду с другими документами, должны предоставить сертификат, выданный учебным заведением с прикрепленными фотографиями (к сертификату прилагается фотография участника размером 3х4 см и на фотографии ставится печать).

Поскольку заявка остается у абитуриента, а декларация о состоянии здоровья передается экзаменуемому, оба документа должны быть распечатаны на отдельном листе.

В связи с ограничениями доступа в города и районы, где действует строгий карантинный режим, соответствующим органам будет предоставлена ​​база данных участников экзамена, а экзаменаторам и, при необходимости, одному лицу, сопровождающему экзаменуемого, будет разрешено пройти в здание после экзамена и вернуться . Участник экзамена имеет возможность распечатать вместе с «Формой допуска к экзамену» пропуск на одного человека, который будет его сопровождать. Пропуск должен быть заполнен экзаменатором и подписан. Пропуск подается вместе с ID-картой во время проверки и действителен, если участник экзамена присутствует (за исключением ожидания возле здания экзамена) и его/ее соответствующие документы (ID-карта, пропускная карта) представлены. При необходимости при проверке используется QR-код.

Экзаменуемого может сопровождать только один человек.

(Текст: Эльдар Джанашвили.)