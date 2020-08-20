Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупреждает о резком похолодании

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, с 21 по 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться нестабильная погода, ожидается сильный северо-западный ветер. Скорость ветра будет достигать 18-23, местами 25-30 метров в секунду. Вечером 22, ночью и утром 23 августа скорость ветра на Абшеронском полуострове увеличится до 32-35 метров в секунду, передает в четверг Trend.

Температура воздуха опустится на 8-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

С вечера 21 августа до полудня 24 августа в северных и западных районах Азербайджана будет наблюдаться нестабильная погода, ожидаются грозовые дожди, местами крайне интенсивного характера, возможно выпадение града. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, временами 23-28, в отдельных местах до 30-35 метров в секунду. Ожидается повышение водности рек, в акватории некоторых горных рек Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные наводнения и сели.

(Текст: Турал Гараджаев)