В Азербайджане около 17 тыс. абитуриентов сегодня сдадут приемный экзамен

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для выпускников текущего и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена по II, III и V группам специальностей и приема в колледжи на базе 9-летнего образования желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен (азербайджанский или русский языки) для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, в экзаменах планируется участие 16884 абитуриентов.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до их начала пропуск в здание, где пройдут экзамены, будет прекращен.

Для предотвращения большого скопления людей и контактов между участниками экзамена установлено различное время для входа в здание, которое указано в "экзаменационном листе" участника.

Участники экзамена должны иметь при себе защитную маску и использовать ее правильно, то есть маска должна прикрывать нос, рот и подбородок. Она должна использоваться в течение всего экзаменационного процесса (на входе в здание, в период экзамена и на выходе из здания).

Экзамены будут организованы в соответствии с требованиями особого режима карантина. В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры для измерения температуры тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства. На экзамены будут пропускаться участники с температурой тела не выше 37°C.