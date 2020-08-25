Бакинское транспортное агентство усилило контроль над нерегулируемыми пешеходными переходами (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к работам по установке желтых мигающих ламп на нерегулируемых пешеходных переходах улиц и проспектов столицы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Цель установки в том, чтобы водители были более внимательны в сумерках и в темное время суток и заранее видели пешеходные переходы.

На первоначальном этапе такие лампы планируется установить на 100 нерегулируемых пешеходных переходах. На улицах М. Мехтизаде и С.Оруджева работы уже завершены.

(Текст: Кямаля Сеидова.)