БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стали меньше арендовать автомобили.

Об этом сказал Trend главный менеджер компании "Karavan rent a car" Эмин Джаннетов.

По его словам, пандемия не обошла стороной и эту сферу предпринимательства:

«Страна живет в условиях пандемии, поэтому на въезд-выезд в Азербайджан введены ограничения. В связи с этим уменьшилось и число туристов, приезжающих в страну, поэтому в работе компаний, занимающихся предоставлением автомобилей в аренду, наблюдается застой. В основном автомобили в аренду брали туристы и их отсутствие негативно отразилось на этой сфере».

Самедов добавил, что наряду с туристами автомобили арендовали и местные жители: «На дворе август и самый пик сезона отпусков. Жители Баку арендовали автомобили и отправлялись в регионы, но сегодня выезд в регионы ограничен, что тоже создало трудности в работе. В данный момент обращаются старые клиенты, с которыми мы работаем достаточно давно. Есть компании, которые обращаются исключительно для перевозки своих сотрудников. В сравнении с прошлым годом аренда автомобилей снизилась на 80%».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)