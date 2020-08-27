Сегодня в Азербайджане сдают экзамен кандидаты в учителя начальных классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходят тестовые экзамены для кандидатов, желающих стать учителями начальных классов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 1607 кандидатов.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамахы, Балакен, Исмаиллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.

(Текст: Кямаля Сеидова.)