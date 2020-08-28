В Азербайджане сдают экзамен кандидаты, желающие стать учителями английского языка
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 17 регионах Азербайджана проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.
Ожидается, что в экзаменах примут участие 3363 кандидата.
Кандидаты должны ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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