В Азербайджане сдают экзамен кандидаты, желающие стать учителями английского языка

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 17 регионах Азербайджана проводятся тестовые экзамены для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Ожидается, что в экзаменах примут участие 3363 кандидата.

Кандидаты должны ответить на 60 вопросов в течение 90 минут.

(Текст: Кямаля Сеидова.)