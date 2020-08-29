Решение о карантинном режиме может быть принято по результатам серологических тестов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Серологические тесты применяются в выявлении болезней, вызываемых микроорганизмами.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, эти тесты выявляют в крови наличие антител: "Таким образом можно выявить, кто уже переболел вирусом. Тест проводится добровольно, но не для каждого. Если будет установлено, что 90% перенесло эту болезнь, то карантинный режим может быть ослаблен. Но если будет выявлено, что болезнь перенесли 20-30% населения, тогда мы будем вынуждены ужесточить карантинный режим. То есть, по результатам этих тестов будет установлено, какой процент населения был инфицирован вирусом".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)