До конца года в Азербайджане планируется сдача в эксплуатацию восьми реабилитационных центров

БАКУ /Trend/ - В 2020 году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует сдать в эксплуатацию восемь реабилитационных центров, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство.

До конца года планируется открытие современных реабилитационных учреждений в Сумгайыте и Ширване.

Также после капитального ремонта и реконструкции в Хазарском районе Баку будет сдан в эксплуатацию лечебный пансионат.

Кроме того, началось расширение сети детских реабилитационных учреждений по регионам страны, и до конца этого года министерство планирует их открытие в Габале и Шамкире.

Только в этом месяце министерство передало в пользование три реабилитационных центра в регионах страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)