Ряд районов Азербайджана исключен из зоны усиленного карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёкгёльский, Хачмазский, Сальянский районы с сегодняшнего дня исключаются из зоны усиленного карантинного режима, сообщает в понедельник Trend.

В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, где высоки случаи заражения, некоторые ограничения сохранятся.

Отметим, что Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 года.