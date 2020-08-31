В Азербайджан экстрадировано лицо, проходившее подготовку в террористических целях (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:23)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан экстрадирован Велиев Фаиг Галиб оглу, проходивший подготовку в террористических целях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ).

Согласно информации, проводятся следственно-оперативные меры по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана на основании материалов, собранных о привлечении под контролем зарубежных органов спецслужб к военным операциям на территории других стран граждан Азербайджана путем внушения им радикально-экстремистских религиозных идей.

В результате расследования было установлено, что гражданин Азербайджана Велиев Фаиг Галиб оглу с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, влияния на принятие решений государственными органами прошел подготовку по применению способов осуществления террористических актов, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а также других общеопасных методов и технических средств, был привлечен зарубежными органами спецслужб к учениям разведывательно-диверсионного характера.

Были установлены основания для подозрения в его участии в составе незаконного вооруженного формирования, созданного с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений за пределами страны.

Велиеву было предъявлено обвинение по статьям УК АР 12.1, 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации), 12.3, 214-3.1 (прохождение учений вне Азербайджана в террористических целях) и 12.1, 279.1 (участие вне Азербайджана в составе вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством). Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск.

27 августа 2020 года Велиев был задержан в России и экстрадирован в Азербайджан.

Расследование по уголовному делу продолжается.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)