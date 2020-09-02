Сегодня тестовый экзамен сдают 3330 учителей математики
БАКУ /Trend/ - Сегодня тестовый экзамен сдают учителя по математике, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.
В экзаменах планируется участие 3330 кандидатов.
Экзамены организованы в 17 регионах Азербайджана.
Кандидаты за 90 минут должны ответить на 60 вопросов.
(Текст6 Кямаля Сеидова.)
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