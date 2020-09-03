В Азербайджане тестовый экзамен сдают около 2400 учителей по математике и технологии

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проводятся тестовые экзамены для учителей математики и технологии, сообщает во четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

В экзаменах примут участие 2 396 кандидатов, которые за 90 минут должны решить 60 тестовых заданий.

(Текст: Кямаля Сеидова.)