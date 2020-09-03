Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" провел международную онлайн-конференцию

БАКУ /Trend/ - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" провело международную онлайн конференцию "Мировое наследие: Вызовы консервации и развития в постпандемический период".

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, основной целью проведения конференции, посвященной 20-летию внесения "Ичеришехер", Девичьей башни и Комплекса "Дворец Ширваншахов" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, было обсуждение с зарубежными партнерами и экспертами основных вызовов, с которым в период пандемии столкнулись города категории всемирного наследия, вопросов развития в постпандемический период, планов и стратегий.

В конференции принимали участие первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов, руководство Центра всемирного наследия ЮНЕСКО, представители Центра международных исследований по защите и восстановлению культурных ресурсов(ICCROM), Организации городов всемирного наследия (OWHC) и представленных в ней городов, официальные лица Государственного агентства по туризму и других государственных органов Азербайджана.

Выступивший с официальной вступительной речью председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов предоставил подробную информацию о работе, проделанной на территории заповедника в целях охраны, восстановления, реставрации и консервации культурного наследия в течение 20 лет, прошедших с даты внесения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Аскер Алекперов рассказал о проведенных в последние годы (в том числе в период пандемии) работах по восстановлению, консервации и реставрации в комплексе "Дом Бакинских ханов", "Подземный хамам", а также других памятников, виртуальной деятельности Управления в период пандемии, основных направлениях развития в постпандемический период, в частности о более широком внедрении цифровых технологий.

Далее первый заместитель министра культуры, временно исполняющий обязанности министра Анар Керимов рассказал о проделанной в нашей стране работе в направлении защиты культурного наследия и исторических памятников.

На конференции также было продемонстрировано видеопоздравление президента OWHC и мэра города Краков Яцека Майхровского по случаю 2--летия включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем были заслушаны различные доклады, состоялся обмен опытом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)