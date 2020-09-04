В Азербайджане сегодня сдают экзамен более 2300 учителей
БАКУ /Trend/ - Сегодня проводятся экзамены для кандидатов, желающих работать учителями информатики и технологии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.
В экзаменах примут участие 2 383 кандидатов.
В течение 90 минут кандидаты должны ответить на 60 вопросов, из них 40 по специальности и 20 по стратегии и методике обучения.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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