Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета в Исмаиллы
БАКУ /Trend/ - В Исмаиллы возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на прокуратуру Исмаиллинского района.
В районной прокуратуре было проведено расследование на основании поступившей информации о незаконных действиях председателя Тирджанского муниципалитета Ахмеда Челебиева.
В результате расследования были установлены основания для подозрения в том, что Ахмед Челебиев в период работы в должности председателя муниципалитета в 2016-2020 годах передал Афлатуну Гасанову находящиеся в собственности муниципалитета 65 га, оформив арендный договор на основании ложных данных.
Следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности полного круга виновных лиц продолжаются
(Текст: Кямаля Сеидова)