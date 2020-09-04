В Азербайджане отменяются ограничения на встречи разведенных родителей с детьми

БАКУ /Trend/ - В связи с карантинным режимом, введенным в стране в связи с коронавирусом с марта этого года, были введены ограничения на общение разведенных родителей с детьми

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает в пятницуTrend.

По его словам, поручение по полной или частичной отмене требований, примененных в соответствии с карантинным режимом, исполнено.

В апреле по всей стране был введен строгий карантинный режим, запрещалось даже выезжать из одного района в другой: "Тогда были созданы условия для родителей, чтобы они могли виртуально общаться со своими детьми. Уже устранены определенные ограничения, в том числе, ограничения на передвижение, строгий карантинный режим сохранен только в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Поскольку большинство сфер работы возобновлено, разведенным родителям разрешается встречаться с детьми. В связи с этим мы обратились об отмене указания в период карантина".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)