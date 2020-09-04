В сентябре в Азербайджане выпустят мальков в естественные водоемы

БАКУ /Trend/ - В целях роста популяции рыбы в естественных водоемах страны, в том числе, обеспечения устойчивого развития водных биоресурсов Каспийского моря и продвижения идеи охраны рыбных запасов в течение сентября в Азербайджане мальки разных видов рыб будут выпущены в различные водоемы.

Как передает в пятницу Trend, начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова сообщила, что мальки осетровых, форели, сазана, толстолобика, белого амура, будут выпущены в Куру, озера Гёкгёль, Маралгёль, Нохургышлаг, залив Кичик Гызылагадж, Мингячевирское, Шамкирское и Еникяндское водохранилища.

"Разведение и выпуск мальков в водоемы очень важно для охраны экосистемы в целом, и мы делаем это ежегодно. Однако также важно защищать мальков, выпущенных в водоемы, чтобы они могли вырасти и пополнить рыбные запасы. С этой точки зрения большая ответственность ложится на юридических и физических лиц, занимающихся промышленным рыболовством. Если они не будут ловить мелкую рыбу, не будут заниматься ловом в запрещенное время и запрещенными способами, в ближайшие годы можно достичь роста рыбных запасов в водоемах страны", - сказала Самедова.

Она также пригласила рыборазводные предприятия присоединиться к этим акциям, организованным министерством.

"Мы призываем все предприятия, занимающиеся разведением рыбы, принять участие в акциях по выпуску мальков в водоемы, и тем самым внести свою лепту в дело обогащения рыбных запасов страны. Желающие могут обратиться по адресам электронной почты f.aliyev@eco.gov.az, m.akhundov@eco.gov.az", - добавила Арзу Самедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)