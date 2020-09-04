ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим обучаться по специальности "журналистика"

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начинает регистрацию абитуриентов, сдавших экзамены по III группе специальностей и желающих обучаться по специальности «журналистика», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Выполнившие условия конкурса (общий балл – не менее 200, результат второго тура – не менее 100 баллов) абитуриенты 4-8 сентября 2020 года должны зарегистрироваться, заполнив анкету. Прошедшие регистрацию абитуриенты выполнят на экзамене письменную работу (сочинение) на заданную тему. Экзамен по способностям по специальности «журналистика» пройдет 11 сентября. Успешно прошедшие этот этап абитуриенты в электронных заявлениях, наряду с другими специальностями могут выбрать журналистику. (Текст: Кямаля Сеидова.)