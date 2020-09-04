Возобновляется въезд и выезд в районы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в очередной раз принимаются меры по смягчению карантинного режима.

Как сообщили Trend в оперативном штабе, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение о дополнительных смягчающих мерах по следующим направлениям с восьмого сентября 2020 года с 00:00:

Согласно решению, будут сняты ограничения на въезд и выезд в отношении Баку, Сумгайыта и Абшеронского района (за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок).