Возобновляется въезд и выезд в районы Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в очередной раз принимаются меры по смягчению карантинного режима.
Как сообщили Trend в оперативном штабе, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией было принято решение о дополнительных смягчающих мерах по следующим направлениям с восьмого сентября 2020 года с 00:00:
Согласно решению, будут сняты ограничения на въезд и выезд в отношении Баку, Сумгайыта и Абшеронского района (за исключением междугородных и межрайонных пассажирских перевозок).
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