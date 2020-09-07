БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльный туман, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно наблюдениям со спутника ожидается, что пыльный туман трансграничного характера, поступающий с южным и юго-восточным ветрами, будет наблюдаться до вечера 9 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова.)