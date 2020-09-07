До сегодняшнего дня в Азербайджане экзамены сдали около 40 тысяч кандидатов в учителя

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня в Азербайджане экзамены по приему на работу сдали около 40 тысяч кандидатов в учителя по 17 предметам.

Об этом сказал заведующий отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, тестовый тур конкурса по приему на работу учителей уже подходит к завершению: "Завтра заканчивается тестовый тур и с 14:00 будет объявлен тур выбора вакансий по предметам, по которым завершились апелляции. В ходе двухдневного тура кандидаты смогут выбрать 8 вакансий. Затем будет проведено электронное замещение, о чем будут проинформированы кандидаты, имеющие право занять вакантные места".

(Текст: Кямаля Сеидова.)