Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века

БАКУ /Trend/ - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по реставрации и консервации караван-сарая "Мултани", относящегося к XIV веку.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении, этот памятник XIV века был возведен над еще более старой постройкой. С целью сохранения исторического облика этого памятника, реставрационно-консервационные работы будут проводиться по заказу Управления австрийской компанией Atelier Erich Pummer, специализирующейся на реставрации исторических памятников. За последние 10 лет данной компанией с использованием самых современных технологий реставрации и консервации были осуществлены работы на известных отечественных памятниках, в том числе - Девичья Башня, Дворец Ширваншахов, мечеть Бейлер, портал Крепостных ворот и других.

В Управлении отметили, что работы по реконструкции в караван-сарае "Мултани" предусматривается завершить в конце 2022 года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)