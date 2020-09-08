В Азербайджане пройдут дополнительные выпускные экзамены для более чем 20 тыс. учащихся

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 сентября 2020 года проведет выпускные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, не принявших участия в итоговых (аттестационных) экзаменах, проведенных в июне-июле, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Экзамены будут организованы в Баку, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Евлахе, Шеки, Агджабеди, Кюрдамире, Сабирабаде, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы и Хачмазе.

Результаты экзамена будут внесены в итоговый оценочный документ учащихся и им будет выдан аттестат.

Экзамен начнется в 11:00. К зданию, где пройдет экзамен, необходимо подойти за 15 минут до его начала. Для участников установлено различное время для входа в здание, которое указано в их пропускном листе.

Учащиеся могут распечатать пропускной лист и декларацию о здоровье участника экзамена на сайте ГЭЦ по следующим ссылкам:

Ümumi (9 illik) və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı;

Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) imtahanı.

В экзаменах ожидается участие 18 277 девятиклассников и 1789 учащихся 11-х классов.

369 учащихся будут сдавать экзамен только по азербайджанскому языку.

(Текст: Кямаля Сеирдова)