Председатель ГЭЦ Азербайджана прокомментировала обращение омбудсмена

Общество 8 сентября 2020 16:06 (UTC+04:00)
Председатель ГЭЦ Азербайджана прокомментировала обращение омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде прокомментировала предложение смягчить условия конкурса.

Как передает во вторник Trend, на сегодняшней пресс-конференции председатель ГЭЦ сообщила, что подготовила ответное письмо омбудсмену.

"Я хочу внести ясность в вопрос, поднятый омбудсменом. Условия конкурса определяется Государственным экзаменационным центром при согласовании с министерством образования, а затем они утверждаются Кабмином. Эти правила уже утверждены на 2020 год. Второй вопрос заключается в том, что, да, в связи с пандемией возникли определенные проблемы. Для сведения негативного воздействия пандемии к минимуму ГЭЦ и министерство образования представили предложения, на основании которых внесен ряд изменений. Упразднена часть программы, количество открытых заданий первого этапа экзамена, требующих письменных ответов, было сокращено на 50 процентов", - сказала Аббасзаде.

Она сообщила, что в этом году число плановых мест выросло приблизительно на один процент. Больше всего это отразилось на числе плановых мест по госзаказу.

"Данный рост составляет около восьми процентов. В настоящее время вопрос допуска к конкурсу дополнительного контингента не рассматривается. Это возможно лишь в том случае, если плановых мест много, а число абитуриентов невелико. Но в этом году такая ситуация не наблюдается, и в рамках конкурса сформировалась достаточная конкуренция", - сказала Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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