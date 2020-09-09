В Азербайджане завершились тестовые экзамены по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 14 августа по восьмое сентября был проведен этап тестовых экзаменов конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, в экзаменах, которые прошли в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе по 19 дисциплинам приняли участие 38705 кандидатов.

В течение 90 минут кандидатам было предложено выполнить 40 заданий по специальности и 20 - по стратегии обучения и методике. Также по истечении этого времени кандидатам была дана возможность в течение 10 минут исправить допущенные ошибки.

Самый высокий результат (60 баллов) показали выпускницы Азербайджанского государственного педагогического университета Гюнель Керимова (математика), Лейла Агаева (азербайджанский язык и литература), Гянджинского государственного университета Рена Гусейнова (музыка), Бакинского университета для девушек Лейла Агаева (преподаватель начальных классов).

С 24 августа кандидаты могут зайти на свои личные страницы и подать апелляционные заявления.

В настоящее время продолжается этап выбора специальности конкурса по приему учителей на работу. Кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, по 10 предметам могут до 23:59 девятого сентября выбрать восемь вакантных мест. Дата начала выбора вакансий по другим предметам будет опубликована в ближайшие дни.

Отметим, что для участия в экзаменах в электронном порядке обратились 53 880 кандидата, 51 227 которых подтвердили свои заявки. На данном этапе одобрено участие 46 228 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)