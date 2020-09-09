В Азербайджане студентам еще трех вузов вручены Smart student сard

БАКУ /Trend/ - Расширяется охват проекта Smart student Сard, который применяется в ряде учебных заведений Азербайджана с ноября прошлого года.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, в рамках проекта, реализуемого при поддержке министерства, Центрального банка Азербайджана (ЦБА), международной компании MasterCard и Азербайджанского международного банка, смарт-карты были вручены студентам Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, Азербайджанской государственной морской академии и Бакинского филиала МГУ имени Ломоносова.

Посредством студенческой смарт-карты, обучающиеся в ВУЗ-ах получают свои стипендии, а также имеют возможность осуществлять любые платежи внутри страны и за ее пределами. На лицевой стороне карточки отображена информация о студенте, на обратной стороне - информация платежной карты. Таким образом студенты смогут использовать смарт-карты для доступа в институты, библиотеки и читальные залы. Также, для студентов во время осуществления безналичных платежей будут предусмотрены скидки.

В министерстве отметили, что проект, реализуемый в рамках исполнения мер, предусмотренных в "Государственной программе по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года № 508, уже охватывает семь учебных заведений, в дальнейшем планируется подключение к проекту и других образовательных учреждений.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)