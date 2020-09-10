Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана

Общество 10 сентября 2020 16:42 (UTC+04:00)
Отменен экзамен по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году отменены экзамены по способностям в рамках приема на специальности физкультура и спорт по V группе специальностей.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, данное изменение касается только этого года.

"Мы ожидаем, что из-за отмены экзаменов по способностям в рамках приема по специальностям физкультура и спорт проходной бал приблизительно будет равен 150-и", - сказала Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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