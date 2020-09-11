Экспресс-автобусы в Баку будут работать, несмотря на возобновляемое функционирование метро - БТА

БАКУ /Trend/ - Экспресс-автобусы в Баку продолжат работать, несмотря на возобновляемое функционирование метро, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"Количество автобусов будет регулироваться согласно потребностям пассажиров. Дальнейшая работа экспресс-автобусов будет регулироваться на основании статданных по итогам исследований, проведенных в этой сфере. При этом обязательно будут учитываться обращения пассажиров", - сказал он.

Напомним, что в соответствии с условиями режима карантина до 30 сентября общественный транспорт по выходным работать не будет, поэтому с 00:00 часов 12 сентября до 06:00 часов 14 сентября работа автобусов регулярных маршрутов и экспресс-автобусов будет приостановлена.

(Текст: Кямаля Сеидова)