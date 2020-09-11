В Азербайджане прошли экзамены по способностям по журналистике

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 сентября провел экзамен по способностям для абитуриентов, желающих обучаться журналистике в высших учебных заведениях.

Как сообщили в пятницу Trend в Центре, на данном этапе приняли участие абитуриенты, сдавшие тестовый экзамен по III группе специальностей, выполнившие условия конкурса и зарегистрировавшиеся в онлайн-режиме, заполнив анкету для зачисления на специальность "журналистика".

Экзамен проводился в Баку, а также в городах Нахчыван, Гянджа, Лянкярань, Шеки, Барда, Гёкчай, Ширван и Хачмаз, где расположены региональные отделения Государственного экзаменационного центра.

Экзамен начался в 11:00 и длился два с половиной часа.

За несколько минут до начала экзамена были выбраны три темы, из более чем 230 тем, предложенных с участием представителей Совета печати и СМИ, которые были озвучены экзаменационным центрам по видеосвязи. По представленным темам абитуриенты написали сочинение (эссе).

Абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку, при выборе специальности в своих заявках смогут указать как специальность журналистику.

(Текст: Турал Гараджаев)