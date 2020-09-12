В Азербайджане завершен перевод студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены итоги перевода студентов из высших учебных заведений Азербайджана и зарубежных стран, либо с одной специальности на другую, а также по смене формы обучения, равно как и перевод студентов средних специальных учебных заведений страны и магистрантов.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, для перевода посредством портала transfer.edu.az обратились 1070 человек. Из них обращениях 782 были удовлетворены.

Из 710 студентов вузов, которым был разрешен перевод, 671 составляют учащиеся на ступени бакалавра, а 39 человек - обратившиеся для перевода из зарубежных вузов.

В связи с переводом из средних специальных учебных заведений, положительный ответ был дан на обращения 72 заявителей из 92.

Портал Transfer.edu.az функционирует с 2016 года для упрощения процесса перевода студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)