В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе остаются в силе ограничения на период карантина

БАКУ /Trend/ - В период особого карантина в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе до 30 сентября остаются в силе следующие ограничения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине:

- работа крупных торговых центров, исключая продовольственные магазины и аптеки, находящиеся на их территории;

- оказание услуг клиентам в объектах общепита, а также в ресторанах, кафе, чайхане и подобных местах с 00:00 часов до 09:00 часов, использование кальяна и нахождение за каждым столом более 6 человек;

- образовательные и репетиторские услуги с участием более 10 человек;

- работа бассейнов, водных аттракционов и объектов по организации спортивных игр на территории пляжей:

- работа общественного транспорта и Бакинского метрополитена с 00:00 часов 19 сентября по 06:00 часов 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября по 06:00 часов 28 тсентября.

За исключением ограничений, указанных в этом решении, разрешается работа во всех сферах деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова.)