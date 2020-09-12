В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе остаются в силе ограничения на период карантина
БАКУ /Trend/ - В период особого карантина в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе до 30 сентября остаются в силе следующие ограничения, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине:
- работа крупных торговых центров, исключая продовольственные магазины и аптеки, находящиеся на их территории;
- оказание услуг клиентам в объектах общепита, а также в ресторанах, кафе, чайхане и подобных местах с 00:00 часов до 09:00 часов, использование кальяна и нахождение за каждым столом более 6 человек;
- образовательные и репетиторские услуги с участием более 10 человек;
- работа бассейнов, водных аттракционов и объектов по организации спортивных игр на территории пляжей:
- работа общественного транспорта и Бакинского метрополитена с 00:00 часов 19 сентября по 06:00 часов 21 сентября и с 00:00 часов 26 сентября по 06:00 часов 28 тсентября.
За исключением ограничений, указанных в этом решении, разрешается работа во всех сферах деятельности.
(Текст: Кямаля Сеидова.)