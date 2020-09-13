Пенитенциарная служба распространила информацию в связи с Тофигом Ягублу

БАКУ /Trend/ - Приговоренный судом к лишению свободы Тофиг Ягублу обеспечен материально-бытовыми условиями в следственном изоляторе № 3, его права не ограничивались, он регулярно встречался с членами семьи и адвокатами и связывался с ними по телефону.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Пенитенциарную службу министерства юстиции Азербайджана.

В сообщении говорится, что Ягублу отказался от еды в знак протеста против решения суда, а его адвокаты обжаловали приговор.

С ним были проведены соответствующие разъяснительные беседы, он также был принят Уполномоченным по правам человека и при участии врача, члена Национальной превентивной группы омбудсмена. С ним провели беседу и дали рекомендации по восстановлению режима питания, чтобы у него не возникло проблем со здоровьем.

Тем не менее, чтобы сохранить его здоровье под постоянным медицинским наблюдением, он был помещен в медицинский центр СИЗО. Его здоровье оставалось стабильным. В то же время по просьбе Ягублу были созданы условия для врача гражданского сектора Адиля Гейбуллы, для его обследования, лечения и наблюдения.

Адиль Гейбулла обратился в больницу City Hospital, в которой сам работает, по поводу перевода Ягублу для того, чтобы сделать обследование и лечение более удобным и доступным .

Заботясь о здоровье Ягублу и проявив гуманизм, его перевели в гражданскую больницу City Hospital.

Как сказал Гайбулла представителям СМИ, обследование и лечение Ягублу продолжится в больнице City Hospital под его непосредственным наблюдением.