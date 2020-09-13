В Азербайджане более 5 тыс. кандидатов набрали высокие баллы на конкурсе по приему учителей на работу
БАКУ /Trend/ - В этом году более 5000 кандидатов набрали высокие баллы в конкурсе по приему учителей на работу.
Об этом в воскресенье сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает Trend.
По его словам, отрадно, что более 5000 кандидатов набрали высокие баллы.
"Потому что приобретение профессии учителя талантливыми и образованными людьми еще раз доказывает, что профессия учителя становится одной из самых престижных и конкурентоспособных профессий", - сказал Амруллаев.
Министр отметил, что очень важно, чтобы вакансии представляли министерству образования соответствующие ведомства, и эти места отбирались на конкурсной основе: «Эти места выбирают кандидаты с наивысшими баллами".
Министр также сказал, что невозможно предложить работу всем кандидатам, набравшим проходной балл на конкурсе. Он сказал, что в этой связи вакансии определяются на конкурентной основе.
(Автор: Ильхама Исабалаева)