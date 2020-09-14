Набравшие свыше 200 баллов в I группе могут поступить в вуз - ГЭЦ Азербайджана
Общество 14 сентября 2020 15:58 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В этом году каждый набравший свыше 200 баллов по I группе может поступить в вуз.
Как передает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, сегодня по первой группе в наличии 14 924 плановых места, а свыше 200 баллов набрали 10 343 абитуриента.
"Это означает, что каждый набравший свыше 200 баллов может поступить в вуз. Главное — правильно выбрать специальность", - сказала Аббасзаде.
Она добавила, что в этом году к выбору специальностей допущено 44 766 человек, из которых 23 300 уже сделали свой выбор.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
По сравнению с прошлым годом сократилось число плановых мест по I группе - ГЭЦ Азербайджана Общество 16:03
В этом году в Азербайджане выросло число абитуриентов, набравших свыше 600 баллов по I группе Общество 15:56
Азербайджанские женщины Европы выразили протест против фотосессии Анны Акопян с оружием в руках Нагорно-карабахский конфликт 15:55
Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов! Экономика 15:44
Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО) Культура 15:25
Минобразования Азербайджана предупредило кандидатов в рамках конкурса по приему учителей Общество 15:21
На строительство автодороги Сусай-Хыналыг выделены 20,1 миллиона манатов - Распоряжение Политика 14:44
МАГАТЭ направило в Бейрут миссию для исследования радиационной угрозы после взрыва в порту Арабские страны 14:25
Быт бакинских миллионеров... От первого полнометражного фильма до НКВД Крыма и расстрела (ФОТО) Социум 14:21
Смогут ли клиенты авиакомпаний получить обратно средства при приостановлении возврата авиабилетов в Азербайджане? Экономика 14:05
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте (ФОТО) Политика 13:37
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке имени Муртузы Мухтарова в поселке Амирджан (ФОТО) Общество 13:25
Настроены решительно! Видеопривет от команды Азербайджана на международном телеконкурсе (ВИДЕО) Культура 13:23
МГ ОБСЕ должна немедленно отреагировать на незаконное заселение Арменией оккупированных территорий Азербайджана - депутат Политика 13:23
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии школы номер 154 в поселке Амирджан (ФОТО) Политика 13:10
Ирану и Азербайджану предстоит проделать большую работу для развития сотрудничества в области РО-РО судоходства Транспорт 13:09
С новым учебным годом! Поздравление из фильма "Приключения Электроника" на азербайджанском языке (ВИДЕО) Культура 12:54
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана Финансы 12:25
Минсельхоз: Основной целью для нас является повышение экспортного потенциала аграрной продукции Бизнес 12:23
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены более 3000 зараженных, 18 больных COVID-19 умерли Израиль 12:20
ВС Армении обстреляли село Алибейли Товузского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:16
Основным приоритетом для страховщиков Азербайджана на новом этапе будет заполнение «пробелов» Финансы 11:38
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе Экономика 11:29
МИД Азербайджана выразил МГ ОБСЕ протест по вопросу переселения в Нагорный Карабах ливанских армян Политика 11:13
Немецкая компания намерена увеличить заказы на производство в Узбекистане продукции для европейского рынка Узбекистан 11:11
Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий является продолжением террористической политики ASALA - политолог Политика 10:22
Глава ОАЭИ: Четвертый шаг по сокращению обязательств по СВПД полностью выполнен Ядерная программа 10:07
Давление на экономику – эффективный способ принудить Ереван к миру Нагорно-карабахский конфликт 10:06