Набравшие свыше 200 баллов в I группе могут поступить в вуз - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году каждый набравший свыше 200 баллов по I группе может поступить в вуз.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, сегодня по первой группе в наличии 14 924 плановых места, а свыше 200 баллов набрали 10 343 абитуриента.

"Это означает, что каждый набравший свыше 200 баллов может поступить в вуз. Главное — правильно выбрать специальность", - сказала Аббасзаде.

Она добавила, что в этом году к выбору специальностей допущено 44 766 человек, из которых 23 300 уже сделали свой выбор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)