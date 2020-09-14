БАКУ /Trend/ - В этом году увеличилось число плановых мест в рамках приема в Азербайджанский медицинский университет.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, если в 2019 году для приема в АМУ было выделено 785 плановых мест, то в этом году выделено 975, то есть число плановых мест увеличено на 190.

"По IV группе специальностей в конкурсе принимают участие 1 609 суббакалавров, а общее число участвующих около пяти тысяч. И в этой группе суббакалавры уступают абитуриентам", - добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)