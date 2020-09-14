Увеличилось число плановых мест в рамках приема в Азербайджанский медицинский университет
БАКУ /Trend/ - В этом году увеличилось число плановых мест в рамках приема в Азербайджанский медицинский университет.
Как передает в понедельник Trend, об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, если в 2019 году для приема в АМУ было выделено 785 плановых мест, то в этом году выделено 975, то есть число плановых мест увеличено на 190.
"По IV группе специальностей в конкурсе принимают участие 1 609 суббакалавров, а общее число участвующих около пяти тысяч. И в этой группе суббакалавры уступают абитуриентам", - добавила Малейка Аббасзаде.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
В Азербайджане результаты экзаменов по способностям по специальности "журналистика" будут оглашены сегодня
Кто в Азербайджане "станет" Лерой Кудрявцевой? Стартует адаптация шоу НТВ "Секрет на миллион" (ФОТО)
Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов!
Исполнитель роли Ахмедии Джабраилова: Я оказался живым в гробу, как это было с легендарным партизаном (ФОТО)
Смогут ли клиенты авиакомпаний получить обратно средства при приостановлении возврата авиабилетов в Азербайджане?
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке имени Муртузы Мухтарова в поселке Амирджан (ФОТО)
МГ ОБСЕ должна немедленно отреагировать на незаконное заселение Арменией оккупированных территорий Азербайджана - депутат
Ирану и Азербайджану предстоит проделать большую работу для развития сотрудничества в области РО-РО судоходства
С новым учебным годом! Поздравление из фильма "Приключения Электроника" на азербайджанском языке (ВИДЕО)
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе