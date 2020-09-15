Генпрокуратура Азербайджана: Возбуждено уголовное дело в отношении лица, продавшего земельные участки по поддельным документам

БАКУ /Trend/ - В СМИ и соцсетях была распространена информация о том, что на основании фальшивых документов были присвоены земельные участки, принадлежащие жителям поселка Тюркан Хумаре Шабановой и Азизеханум Атаевой, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В сообщении Генпрокуратуры сказано, что в Хазарской районной прокуратуре было проведено расследование по факту того, что житель поселка Тюркан Дашгын Насиров, занимающийся индивидуально куплей-продажей земельных участков, сфальсифицировав свидетельства о смерти Атаевой и Шабановой и справку представительства по административно-территориальному округу поселка Тюркан Исполнительной власти Хазарского района, незаконно продал эти земельные участки.

Расследованием было установлено, что в июне-июле 2019 года, Насиров, использовав вышеуказанные фальшивые справки, 13.07.2019 года продал третьему лицу за 44 тысячи манатов земельные участки в поселке Тюркан, принадлежащие по наследству Атаевой и Шабановой.

По данному факту Хазарская районная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 320.2 УК Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга виновных лиц по данному уголовному делу.

(Текст: Кямаля Сеидова.)