В Азербайджане объявляется прием документов по программе двойного диплома на уровне бакалавриата
БАКУ /Trend/ - В рамках программы двойного диплома по специальности инженерия Университета Инха Южной Кореи и Бакинского инженерного университета объявляется дополнительный прием документов на уровень бакалавриата на 2020-2021 учебный год.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, прием будет продолжаться до 20 сентября 2020 года.
В министерстве отметили, что в рамках программы обучение на уровне бакалавриата будет продолжаться в течение четырех лет на английском языке. Для обучения студентов на последнем курсе в ИНХА им также будет дополнительно преподаваться корейский язык.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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